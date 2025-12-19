Stasera su Rai 3 il documentario “Pupi Avati. Che cinema la vita!”

In prima serata su Rai 3 “Pupi Avati. Che cinema la vita!”, un documentario biografico dove il regista racconta la sua vita e il suo cinema, un viaggio poetico e autobiografico

Un viaggio nell’universo creativo e personale di uno dei più grandi narratori del nostro cinema. Un ritratto sincero e coinvolgente che restituisce la straordinaria capacità di Pupi Avati di intrecciare la vita con l’arte in un racconto unico e appassionante. Nei suoi film, poetici e inquietanti, romantici e struggenti, si ritrovano luoghi, episodi e suggestioni della sua storia, riaffiorano scene e atmosfere dell’adolescenza emiliana e romagnola che hanno reso inconfondibile il suo stile.

E’ il documentario “Pupi Avati. Che cinema la vita!” in onda venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 3. Il documentario ripercorre la vita e il cinema del regista attraverso il suo stesso racconto. Il regista ci accompagna alla scoperta del suo universo creativo, intrecciando memoria personale e immaginario cinematografico in un viaggio poetico e inquieto, romantico e struggente.