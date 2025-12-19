Stasera su Rai 1 la finale di “The Voice Senior”: le anticipazioni

Ultimo appuntamento con la finale di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda venerdì 19 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Una serata ricca di musica che porterà all’elezione del vincitore della sesta stagione.

Sono 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) che si esibiranno sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di “The Voice Senior” sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida anche i coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere uno dei propri talenti.

Per il vincitore, la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, sono disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.