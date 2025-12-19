Scommesse Ballando con le Stelle, finale al femminile: Fialdini in pole su Delogu, D’Urso outsider

Scommesse Ballando con le Stelle, finalissima di domani tutta al femminile: Fialdini in pole su Delogu, D’Urso outsider in quota
Terminerà sabato sera l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Una finalissima che potrebbe parlare ancora al femminile, almeno secondo i bookmaker, che vedono Francesca Fialdini favorita numero uno, offerta – si legge su Agipronews – a 1,85 su Snai e Betflag, in leggero vantaggio su Andrea Delogu – in pole nelle ultime rilevazioni – offerta a 2,25.
Potrebbe sparigliare le carte Barbara D’Urso, outsider in quota a 5, seguita da un’altra donna Martina Colombari, in costante crescendo nel corso delle puntate e data vincente a 7. Servirà “un’impresa” a due ex campioni che nella loro carriera ne hanno viste di tutte colori: la vittoria di Fabio Fognini o Filippo Magnini sale a 16 volte la posta.