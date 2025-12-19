Ora è ufficiale, la Fontana di Trevi diventa a pagamento: dall’1 febbraio ticket di 2 euro

Turismo a Roma, la Fontana di Trevi diventa a pagamento: dall’1 febbraio il ticket di 2 euro, continuerà a essere gratis per i residenti

“Dall’1 febbraio sarà introdotto il biglietto a pagamento per sei siti museali e monumentali fino a oggi gratuiti: il catino inferiore della Fontana di Trevi, dove già oggi c’è un accesso contingentato, la villa di Massenzio, il museo Napoleonico, il museo Barracco, il museo Bilotti e il museo della Canonica. Grazie a questa misura renderemo totalmente gratuiti a residenti di Roma tutti i musei e i siti monumentali di Roma, dalla stessa fontana di Trevi ai Musei capitolini“. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza in cui è stato annunciato il nuovo sistema tariffario del siti monumentali e dei musei di Roma.

“Resteranno gratuiti il museo della Repubblica Romana, quello di Casal de’ Pazzi e il museo delle Mura- ha aggiunto Gualtieri- A Fontana di Trevi il prezzo del biglietto sarà di 2 euro“.

PRESICCE: “A FONTANA TREVI NUOVO SISTEMA CONTENIMENTO, NON COPRIRÀ MONUMENTO”

“A Fontana di Trevi, sul lato destro su via della Stamperia, arriva una nuova struttura di contenimento che sostituirà quelle attuali. Servirà a impedire di scavalcare. Ma la veduta della fontana non sarà coperta in alcun modo”. Così il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, nel corso della presentazione del nuovo sistema tariffario del sistema comunale dei musei e dei siti monumentali capitolini.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)