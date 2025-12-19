Oggi su Rai 3 a Elisir, sintomi e cura dello scompenso cardiaco

Il primo spazio di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 19 dicembre, alle 10.55 su Rai 3, sarà dedicato allo scompenso cardiaco

Il primo spazio di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 19 dicembre, alle 10.55 su Rai 3, sarà dedicato allo scompenso cardiaco, ovvero quella sindrome clinica complessa in cui il cuore è incapace di fornire una quantità adeguata di sangue al resto dell’organismo. Quali sono i sintomi? E in che modo può essere curato? A parlarne in studio sarà il professor Gino Gerosa, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà della riabilitazione della spalla nel postoperatorio o in seguito ad un trauma, ovvero del percorso di fisioterapia che inizia in ospedale per proseguire a casa o in centri specializzati, per un determinato periodo di tempo. Il professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico e docente del master di I livello in Fisioterapia Applicata allo Sport e alle Attività artistiche presso l’Università di Siena, spiegherà quali sono i passaggi salienti di questo importante percorso di cura.

Infine, protagonista dello spazio conclusivo dell’ultima puntata della settimana sarà l’alimentazione nel periodo delle festività natalizie. Come regolarsi per evitare eccessi dannosi per la salute? A dare indicazioni e suggerimenti mirati sarà il professor Cristiano Spada, gastroenterologo e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endoscopia Digestiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.