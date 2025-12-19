La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani aziendali”

“Il suo rientro non è nei piani aziendali”: dopo le indiscrezioni online, così la Rai smentisce il ritorno di Amadeus

Dopo le indiscrezioni su un possibile rientro di Amadeus in Rai, pubblicate da Dagospia, è direttamente l’azienda di viale Mazzini a smentire i rumors, attraverso una nota: “In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda“. Nulla da fare dunque, per il conduttore, che attualmente è contrattualizzato con Discovery.

“Secondo gli ‘addetti ai livori’, la catena di flop inanellata da Amadeus, con i suoi programmi a Nove- spiegava Dagospia- avrebbe avuto un certo peso sul bilancio di Discovery, per pubblicità incassata e poi rimborsata a causa del mancato raggiungimento dello share stabilito nei contratti. Si parla di una sommetta intorno ai 15 milioni di euro“.

