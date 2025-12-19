“Il re delle isole” diretto da Tom Gries su Rai Movie: la trama del film

Una candidatura ai Premi Oscar, disponibile anche in lingua originale, il film “Il re delle isole” stasera su Rai Movie: la trama
Honolulu, XIX secolo. L’ex commerciante di schiavi, Hoxworth, eredita vaste aree coltivabili nell’arcipelago hawaiano, diventando immensamente ricco. Nel frattempo, aiuta una donna cinese, dotata di grande fiuto per gli affari, ad emanciparsi.
E’ la trama del film “Il re delle isole” in onda venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Con Geraldine Chaplin, Tina Chen e Khigh Dhiegh.