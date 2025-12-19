Il live action di Mulan stasera su Rai 2: ecco la trama

Walt Disney vola in Cina con “Mulan”. Stasera in prima serata su Rai 2 in onda la versione “live action” di uno dei cartoni più amati di sempre

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21.30 Rai 2 propone la versione “live action” di uno dei cartoni fra i più amati di sempre: “Mulan”. La ragazza – bellissima e coraggiosa – è la primogenita della famiglia Hua e fin da piccola è stata addestrata al combattimento e all’uso delle armi.

Toccherà a lei difendere la propria famiglia e l’impero dalle truppe del malvagio e crudele Bori Khan, che assediano la Cina. Una favola senza tempo, con uno dei personaggi femminili più originali e di successo della storia Disney. La regia è stata affidata a Niki Caro: è l’esordio di una donna nella direzione dei live action della casa di Burbank.