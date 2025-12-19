Fatturazione elettronica: cos’è e come renderla più semplice

Negli ultimi anni vi sarà già capitato di sentir parlare di fatturazione elettronica. Si tratta di un tema molto importante, che ha rivoluzionato sia il settore dei liberi professionisti che quello delle imprese.

Il passaggio ad una forma di fatturazione digitale era quasi obbligato, vista l’evoluzione che ha avuto la tecnologia nel corso dei decenni. Ciò che un tempo sembrava una prospettiva futura è infine diventata realtà, con l’arrivo della fatturazione elettronica. I vantaggi non mancano, a partire dalla possibilità di tenere sotto controllo più facilmente tutte le fatture che ci riguardano, sia quelle in entrata che quelle in uscita. Per semplificare la gestione delle fatture elettroniche sono stati sviluppati degli appositi software, come Fatture in Cloud.

Il funzionamento della fatturazione elettronica

Come funziona esattamente la fatturazione elettronica? Da un punto di vista puramente tecnico non è nulla di complicato. Si deve compilare un file, in maniera simile a una fattura tradizionale. Tale file si trasforma in un documento in formato XML, il quale deve poi essere inviato al destinatario. La comunicazione tra le parti è affidata al Sistema d’Interscambio, che spesso viene abbreviato nell’acronimo SdI.

Non va dimenticato che attualmente la fatturazione elettronica è obbligatoria in molti ambiti. Per cui, se volete continuare a emettere fatture nel rispetto delle normative, dovete adattarvi a questa novità.

I software per la fatturazione elettronica, come Fatture in Cloud, servono proprio a semplificare sia la compilazione che l’emissione di queste nuove fatture.

Perché usare dei software appositi

Come abbiamo già anticipato esistono dei software che permettono di gestire al meglio tutto ciò che riguarda la fatturazione elettronica. Quali sono i loro principali pregi?

Il primo è sicuramente la loro semplicità d’uso. Questi programmi sono stati sviluppati con grande attenzione per l’esperienza dell’utente. Hanno delle interfacce molto intuitive, grazie alle quali anche chi non è molto pratico con la tecnologia può riuscire facilmente a emettere una fattura.

Inoltre, al fine di ridurre la possibilità di errori, integrano una procedura guidata, che segue l’utente passo dopo passo. In questo modo è possibile controllare che tutto sia in ordine prima dell’invio della fattura. Spesso, per diminuire ancora di più la probabilità di fare qualcosa di sbagliato, si possono anche automatizzare alcune operazioni. Questi software sono pienamente in grado di eseguire da soli operazioni ripetitive, dove invece una persona potrebbe ritrovarsi a commettere errori.

Va anche tenuto in considerazione che i nuovi programmi potrebbero presentare anche delle funzionalità aggiuntive o secondarie. Ad esempio potrebbero avere un database dove vengono conservate tutte le fatture, in modo tale da avere accesso immediato a questi documenti. Può essere molto utile quando arriva il momento di controllare tutta la contabilità dell’anno appena trascorso.

Infine, tra le grandi novità emerse negli ultimi anni, c’è la possibilità di accedere da remoto. Molti software offrono delle vere e proprie piattaforme web, che consentono di effettuare il login anche quando non si è dal proprio computer. Ciò significa che basta uno smartphone per emettere o controllare le proprie fatture, così da intervenire anche in caso ci sia una necessità improvvisa.