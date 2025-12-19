Alieni in Svezia con il film “Ufo Sweden” di Victor Danell stasera su Rai 4: la trama

Venerdì 19 dicembre 2025 su Rai 4 in onda “Ufo Sweden” di Victor Danell, con Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius, Eva Melander: la trama

Venerdì 19 dicembre 2025 su Rai 4 in onda “Ufo Sweden” di Victor Danell, con Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius, Eva Melander. Affidata a una famiglia adottiva, la giovane Denise sospetta che suo padre, scomparso otto anni prima, non sia morto, ma sia stato rapito dagli alieni. In cerca della verità si mette in contatto con un’associazione di ufologi locale, gli stessi che frequentava suo padre prima di dileguarsi.

I coloriti personaggi, con l’arrivo della ragazza, ritrovano per la loro missione un entusiasmo che si era spento. Faranno scoperte interessanti e pericolose. Film molto originale e godibile: il risvolto umano è accurato e non manca una bella tensione narrativa.