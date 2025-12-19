A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Edoardo Levanja

Si conclude venerdì 19 dicembre alle 20.15 su Rai 3 “Nuovi Eroi”: le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Si conclude venerdì 19 dicembre alle 20.15 su Rai 3 “Nuovi Eroi”: le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Il protagonista della puntata è Edoardo è un ragazzo di 12 anni. Risiede a Monterotondo, ha un animo gentile ed è attento ai bisogni degli altri. In particolare, la sua amicizia e solidarietà si sono manifestate nei confronti di una compagna di scuola con disabilità, Gaia, a cui si dedica anche oltre l’orario scolastico.

Edoardo, con una scelta in controtendenza rispetto ad altri suoi coetanei, ha deciso di giocare a Baskin proprio per aiutarla durante gli allenamenti, dimostrando con grande maturità di saper andare oltre gli stereotipi sociali. Per questo motivo il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Alfiere della Repubblica.