A “Geo” su Rai 3, come osservare gli animali selvatici

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Geo”, come osservare gli animali selvatici. Ospite il naturalista e fotografo Marco Colombo

Tra i tanti animali che vivono nei boschi ce ne sono alcuni, come i mustelidi, davvero difficili da osservare e fotografare. Hanno spesso abitudini notturne, sono elusivi, talvolta arboricoli, e tutto ciò entra in contrasto con il modo degli umani di camminare in montagna e osservare la fauna selvatica. Se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 19 dicembre alle 17.15 su Rai 3. Ospite in studio è Marco Colombo, naturalista e fotografo, che con grande pazienza e senza disturbarli in alcun modo è riuscito a realizzare degli scatti unici di tassi, donnole, martore e faine.