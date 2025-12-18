Su Rai 1 torna “Un professore 3” con gli episodi 11 e 12: ecco la trama

In prima serata su Rai 1 torna “Un professore 3” con gli episodi “Buddha: la rinascita” e “La maturità”: la trama

Giovedì 18 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna la terza stagione della fiction “Un professore”.

Nell’episodio 11 “Buddha: la rinascita”, Dante riceve una visita a sorpresa dagli studenti che cercano di farlo tornare sui suoi passi. Manuel, vedendo Anita in difficoltà, rivela al professore il segreto che lei non riesce a confessare. Sconvolto ma colpito, Dante inizia a guardare al futuro con occhi diversi. Greta sta meglio e stringe con lui un patto. Alba studia per la maturità con Leone. Anita e Dante, finalmente, si parlano davvero.

Nell’episodio 12 “La maturità”, mesi dopo, la maturità è alle porte e la tensione cresce. Dante è tornato a essere il prof che tutti conoscono e sostiene la 5ªB nel momento decisivo. La notte prima degli esami Simone crolla, e Manuel corre ad aiutarlo. Arriva il grande giorno: i ragazzi devono affrontare l’ultimo, severissimo ostacolo.