Stasera in replica su Rai 5 “La forza del destino”

Dietro le quinte di una Prima della Scala: stasera in prima serata su Rai 5 in onda in replica lo speciale “La forza del destino”

Un documentario che mostra il dietro le quinte e gli imponenti lavori anticipatori di una prestigiosa Prima del Teatro alla Scala di Milano: è “La Forza del Destino”, diretto da Anissa Bonnefont e prodotto da Federation Studio France e MDE Films in collaborazione con Rai Documentari, in onda in replica giovedì 18 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 5.

L’opera ripercorre a ritroso il percorso che ha portato alla messa in scena, nella scorsa stagione, del melodramma di Giuseppe Verdi, che la regia di Leo Muscato ha riproposto in una chiave moderna, ma fedele all’originale, sotto la direzione del Maestro Riccardo Chailly. Il film segna anche la prima coproduzione nell’ambito della nuova partnership tra Rai Documentari e France Télévisions.

Dalle prime prove al fatidico alzarsi del sipario il 7 dicembre, la pluripremiata regista Anissa Bonnefont e la direttrice della fotografia Martina Cocco conducono lo spettatore in un viaggio dentro l’alveare creativo della Scala, seguendo un cast d’eccezione che include Anna Netrebko, Ludovic Tézier e Brian Jagde, insieme ai novecento artigiani, musicisti, coristi e tecnici che rendono possibile l’inaugurazione di stagione più iconica del mondo.

Con una messa in scena ambientata in una moderna zona di guerra, Muscato offre una lettura contemporanea e potente del capolavoro di Verdi. Bonnefont restituisce la tensione, la dedizione e la bellezza del processo creativo con uno stile cinematografico immersivo, privo di voce narrante, dove emozione e mestiere emergono naturalmente.

La musica contemporanea di Jack Bartman dialoga con le composizioni di Verdi, mentre la sceneggiatura, firmata da Bonnefont e Myriam Weil, prende vita nel montaggio di Guerric Catala.