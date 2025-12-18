Speaker Cenzou torna con “Ali”, un canto intimo e di rivalsa

“Ali”, il nuovo singolo di Speaker Cenzou, è disponibile in rotazione radiofonica e in streaming su tutte le piattaforme digitali

Il brano esce per le etichette indipendenti Magma Music e Time 2 Rap e segna il ritorno alla musica di Speaker Cenzou dopo una pausa artistica di un anno dovuta a vicissitudini personali. Non a caso “Ali”, anche grazie alla produzione musicale di Ciro Mont, ha un carattere intimo e restituisce il senso di una ripartenza. Un nuovo inizio fatto in età adulta, come dimostrano la capacità, perfezionata nel tempo, di alternare rap e cantato, e lo spessore di un testo che solo un artista con un’esperienza lunga e composita alle spalle può scrivere.

Così Speaker Cenzou racconta questo suo nuovo brano: “Ali rappresenta la metamorfosi, quello che scaturisce da una catarsi, da un processo di elaborazione di un trauma. Ali è un canto di rivalsa, per chi è stato sottostimato, spesso semplicemente per un pregiudizio e ora ritorna con le ali ben spiegate per volarci sopra. Ali è la consapevolezza data dall’esperienza, l’emotività che si trasforma in ragione, il cuore che diventa senno, la necessità di non soccombere, la testimonianza che si può ritornare a volare quando la vita vuole schiacciarci. Le Ali non come dono, ma il risultato di un duro percorso di consapevolezza”.

Come si capisce da queste parole del rapper napoletano, Il brano ha il potenziale per far sì che il pubblico possa riconoscersi nel testo, a prescindere dal tipo di esperienze a cui sono ispirati i versi. “Ali” rappresenta il primo passo verso un nuovo snodo cruciale della carriera di Speaker Cenzou.

Da oggi è disponibile su YouTube il lyric video del brano:

Nato nel 1976 a Napoli, SPEAKER CENZOU assorbe e metabolizza sin da giovanissimo i suoni della sua città, fondendo l’eredità del Neapolitan Power (Pino Daniele, Enzo Avitabile, Napoli Centrale) con gli insegnamenti provenienti dal Bronx dell'”Edutainment” (educazione più intrattenimento) di KRS-One. A soli 14 anni partecipa al primo grande successo dei 99 Posse, “Curre curre guagliò”, dando il via a una lunga serie di collaborazioni con la band.

Nel 1996 arriva l’album d’esordio, “Il bambino cattivo”, che ottiene consensi di pubblico, critica e vendite, e lo porta a essere “convocato” per lo storico album “Neffa & i Messaggeri della Dopa”. Nel 1999 pubblica il secondo album solista, “Malastrada” (BMG Ricordi), a cui segue un tour che lo consacra come uno tra i personaggi più rappresentativi dell’hip hop italiano.

Nel 2008 pubblica l’album “L’urdimu tip” con la prima formazione dei Sangue Mostro, con cui, nel 2014 pubblica un secondo disco, “Cuo-Rap”. Nella primavera del 2016 pubblica il singolo “New Slanc”, al cui videoclip partecipa il suo mentore Enzo Avitabile. A dicembre del 2017, invece, dà alle stampe “Ammostro”, la sua autobiografia, che fa da preludio all’uscita di “BC20 Director’s Cut”, album uscito nel 2018 per Irma Records.

Nel 2021, collabora con i The Funkin Machine al brano “L’Ora do groove”, incluso nel loro album “Allerte meteo”, per tornare a pubblicare nel 2023 con Magma Music tre nuovi singoli solisti: “Suppergiù”, “Tu me raie” e, in collaborazione con Clementino, “House boat”. Nel 2025 avvia un percorso inesplorato, componendo la colonna sonora del film “Malavia”, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Roma e la cui uscita è prevista nel 2026.

