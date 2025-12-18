Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini dalla quinta sezione della Corte di Cassazione

Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini. “Difendere i confini non è reato”. La premier Meloni chiede l’applauso del Senato

Assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lo ha stabilito la quinta sezione della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura di Palermo nell’ambito del processo Open Arms.

“Difendere i confini non è reato”, è il primo commento a caldo del vicepremier sui social.

MINISTRO CHE DIFENDE CONFINI NON COMMETTE REATO, FORZA MATTEO

“La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

La premier durante le repliche alla discussione generale in Senato sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha poi chiesto “un applauso per l’assoluzione del vicepremier Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona. Il ministro stava facendo il suo lavoro difendendo i confini e niente più”.

TAJANI: CERTO SUA ASSOLUZIONE, GIUSTIZIA È FATTA

Ero certo che Matteo Salvini sarebbe stato assolto in via definitiva. Ha agito nell’interesse dell’Italia, giustizia è fatta. Ora proseguiamo nella nostra azione di Governo, uniti e compatti, fino alla termine della legislatura”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Antonio Tajani.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)