Oggi su Rai 3 Geo speciale “I giganti della mia città”

Dopo aver girato il mondo con la sua “Saga dei Giganti”, per vent’anni, la compagnia teatrale di strada Royal de Luxe ha messo le sue valigie nel quartiere di Bellevue a Nantes. Un progetto quinquennale, costellato di interventi artistici, che sarebbe culminato in una corsa di cani giganti nell’autunno del 2023. Un’esperienza raccontata dallo Speciale di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 18 dicembre alle 15.50 su Rai 3.

Il film di Daniele De Michele, dal titolo “I giganti nella mia città”, segue per cinque anni i bambini del quartiere che crescono assieme agli spettacoli della compagnia. Il film si interroga sull’impatto che l’arte può avere sulle nuove generazioni e sull’immaginario collettivo, e su come l’arte possa servire per ridurre il gap tra città e periferia.

“Un film – racconta Sveva Sagramola – che restituisce speranza a chi crede che un mondo migliore sia davvero possibile e che illumina la parte migliore di noi esseri umani, quella capace di dare vita ai sogni e alla poesia, di costruire bellezza e non lasciare indietro i più fragili”.