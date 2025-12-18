“Nulla x sempre” è la nuova canzone di Utopia

Utopia torna con “Nulla x Sempre”, una ballad intensa che svela il lato più fragile dell’amore. Il brano anticipa il futuro album e segna una svolta più introspettiva nel percorso dell’artista

Utopia torna il 5 dicembre con “Nulla x Sempre”, una ballad intensa che svela il lato più fragile dell’amore.

Prodotto da Bruce Brown (già al lavoro con Benji & Fede), il brano anticipa il futuro album e segna una svolta più introspettiva nel percorso dell’artista. Una canzone fatta di corse, speranze e silenzi sospesi, in cui Utopia lascia emergere una nuova profondità emotiva. “Nulla x Sempre” racconta il dolore di una storia al capolinea, dove solo uno dei due ha davvero combattuto fino all’ultimo. È un pezzo intriso di emozioni (rimpianti, ansia, ricordi) attraversato da una consapevolezza amara: anche quando ci si dona completamente, a volte non resta niente da salvare.

Link: https://distrokid.com/hyperfollow/utopia3/nullaxsempre

Ritorna uno dei simboli più ricorrenti dell’artista, la corsa, che qui diventa metafora della fatica di tenere in vita una relazione fatta di “forse” e incomprensioni. Da una parte c’è chi continua a crederci, dall’altra chi si è già voltato, incapace di trovare il coraggio di dirlo davvero. Il brano cresce come un’onda: apre in punta di piedi, si dilata in un crescendo lento e costante, e culmina in un’esplosione emotiva che conduce a una verità semplice e inevitabile: nulla dura per sempre.

Con all’attivo vari singoli, un EP e numerosi live su palchi come l’Ambria Music Festival, il Clamore Festival e il Sagrado Festival, Utopia è una delle nuove voci della scena pop punk italiana. Un percorso iniziato con “Aldilà” e “Anime Rotte”, proseguito con “Stupido”, prodotto da UNBERTOPRIMO (Davide Malvi, già al lavoro con Mille), e che oggi arriva a un nuovo capitolo con “Nulla x Sempre”.