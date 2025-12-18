Le Mani Avanti tornano in concerto all’Altrove Teatro Studio

Torna anche quest’anno all’Altrove Teatro Studio, il 20 e 21 dicembre il consueto appuntamento con LE MANI AVANTI IN CONCERTO

I concerti natalizi de Le Mani Avanti sono ormai un appuntamento fisso che da oltre cinque anni accende l’inverno romano, con la magia della musica a cappella. Due serate che mescolano tradizione e sorpresa: dai grandi classici internazionali come White Christmas, Happy Xmas (War Is Over) e Carol of the Bells, a rivisitazioni inaspettate come Jingle Bells in minore, passando per momenti di improvvisazione vocale e retrospettive sulla musica italiana, da La Rappresentante di Lista a Ivano Fossati, dai 99 Posse dei primi anni ’90 alla premiata ditta Fabi-Gazzè.

Ogni brano è stato accuratamente scelto per il testo e il messaggio che diffonde, dai diritti umani e i canti di liberazione di Stevie Wonder, alla composizione ossessiva e ricercata di Fiona Apple, due volti diversi di un’America musicale, ricca di sfaccettature.

Le Mani Avanti è un progetto nato nel 2014 come laboratorio corale diretto da Gabriele D’Angelo (Gabriele Dorme Poco; Anonima Armonisti, Occhi Chiusi In Mare Aperto) e nel 2015/2016 ha preso le sembianze di un vero e proprio coro, col repentino aumento dell’ensemble che attualmente è di circa 30 elementi. Il repertorio spazia tra il soul e il pop/rock, da Michael Jackson ai Cranberries, da Beyoncé a Whitney Houston. Il coro è a cappella, non utilizza quindi nessuno strumento se non la voce, con un lavoro identitario connotato da una costante ricerca, affrontando arrangiamenti originali scritti da Gabriele D’Angelo, e spesso cuciti intorno alle voci dei propri coristi. Il lavoro sui brani prevede suddivisioni poco convenzionali, con un approccio meno ortodosso rispetto alla tradizione corale e più in stile col mondo dei gruppi vocali d’oltreoceano. Un altro focus importante del coro Le Mani Avanti è legato all’improvvisazione vocale in stile circle singing e vocal summit, nei quali i coristi si cimentano nella costruzione di brani estemporanei, basati su loop esclusivamente vocali e non preparati.

LE MANI AVANTI IN CONCERTO

Sabato ore 20

Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com