In arrivo al cinema il film-documentario della First Lady Melania Trump

Al cinema il film-documentario di Melania Trump: ecco il trailer. “Melania” uscirà al cinema il 30 gennaio 2026, per poi arrivare su Amazon Prime Video

Uscirà il 30 gennaio 2026 in tutte le sale e, successivamente su Amazon, “Melania”, il biopic che racconta i 20 giorni precedenti all’insediamento come presidente di Donald Trump nel 2025 attraverso gli occhi della First Lady Melania Trump. “Ricominciamo”, dice l’ex modella slovena nella prima scena del trailer pubblicato oggi.

Diretto da Brett Ratner, nel lungometraggio viene mostrata la 55enne nelle fasi salienti del suo ritorno alla vita pubblica dopo la seconda vittoria del marito alle presidenziali. Il progetto di Amazon MGM Studio promette uno sguardo senza filtri sulla quotidianità della First Lady, mentre partecipa a incontri importanti, indossa abiti glamour e tacchi a spillo, sale a bordo dell’Air Force One. In una scena, Melania telefona al marito per dirgli: “Salve Signor Presidente, congratulazioni”. Nel trailer, poi, si invitano gli spettatori ad assistare “alla storia in divenire” che è partita proprio da quei 20 giorni.

Fox News Digital ha riferito che Melania “è stata coinvolta “in ogni aspetto” del film: dalla sua ‘visione creativa’, al ruolo di produttrice, fino alla corretta esecuzione del marketing post-produzione”.

Sempre secondo quanto riferisce il sito, “la Disney ha cercato di ottenere i diritti esclusivi del film, così come Netflix e Paramount. Amazon e MGM hanno fatto l’offerta più alta, acquistando la licenza del film per 40 milioni di dollari, il più grande accordo per un documentario della storia”. Dopo essere uscito nelle sale, il biopic arriverà anche su Amazon Prime Video puntate.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)