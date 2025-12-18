Il film “Transamerica”, anche in lingua originale, stasera su Rai Movie: la trama

“Transamerica” con Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Burt Young, Carrie Preston, Graham Greene, Elizabeth Pena, stasera su Rai Movie: la trama
Golden Globe come miglior attrice a Felicity Huffman in un film drammatico per la sua interpretazione, una candidatura all’Oscar, “Transamerica” è il film proposto da Rai Movie giovedì 18 dicembre 2025 alle 21.20.
Bree, donna transgender prossima all’intervento di riassegnazione, scopre di avere un figlio adolescente, Toby, nato da una relazione passata e ora in fuga a New York. Decisa ad affrontare questa verità, lo accompagna in un viaggio attraverso l’America che diventa un percorso di scoperta reciproca, tra conflitti, incontri e la possibilità di costruire un legame familiare.
Nel cast: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Burt Young, Carrie Preston, Graham Greene, Elizabeth Pena, Danny Burstein, Calpernia Addams, Maurice Orozco