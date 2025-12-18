Il film “Donnybrook – Il combattente” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda il film “Donnybrook – Il combattente” con Jamie Bell, Frank Grillo, Margaret Qualley, James Badge Dale, Pat Healy: la trama
Jarhead, ex marine e padre in difficoltà, punta tutto sul Donnybrook, torneo clandestino che promette un ricco premio. Angus, ex leggenda del ring ora immerso nel traffico di metanfetamine con la sorella Liz, vede nello stesso torneo il suo destino. Per entrambi sarà perdizione o redenzione.
E’ la trama del film “Donnybrook – Il combattente” in onda giovedì 18 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Jamie Bell, Frank Grillo, Margaret Qualley, James Badge Dale, Pat Healy.