Fuori su YouTube il videoclip di “Non aver paura mai mai” il nuovo inedito di Simone Patrizi, già in radio e in digitale

Fuori il video di “Non aver paura mai mai” il nuovo inedito di Simone Patrizi, brano scritto con Fulvio Murru, suonato con Ivano Icardi alle chitarre, Matteo Carlini al basso e Roberto Guarino chitarre, tastiere, programmazione e arrangiamenti, già in radio e disponibile in digitale (Suoni dall’Italia / Believe).

“In questo brano voglio lanciare il messaggio in cui, come faccio io, consiglio di continuare a lottare per quello in cui crediamo e anche se il percorso sarà pieno di difficoltà incontrando sorrisi falsi o carichi di ipocrisia – dice Simone Patrizi – bisogna non aver paura del giudizio degli altri e andare per la propria strada. Prendere sempre il buono della vita perché, anche il fiore più bello e profumato, può avere delle spine. Io sarò sempre pronto ad aiutare chiunque abbia bisogno, per affrontare gli ostacoli più duri che riserva il cammino. Bisogna sempre sentirsi leggeri per emergere o sarà più complicato risalire dal fondo.”

Qui il video: https://youtu.be/QCfqurqUERs

Il regista Paolo Scarfò afferma: « Quello di “Non aver paura mai mai” è un video crepuscolare, dark, ispirato al mondo dei fumetti. All’interno di una foresta, una ragazza si perde e si cerca, come se cercasse se stessa. Ma quando si trova esita. Simone come uno spirito guida accompagna la ragazza fuori dalle sue paure.»

Simone Patrizi, i suoi esordi risalgono al 1998, quando partecipa e vince al Festival delle Due Note, aggiudicandosi il primo posto con il brano “Cercando” scritta dal suo produttore Francesco Fiumara. Nel 2001 il cantante affianca Massimo Di Cataldo in una serie di concerti. Nel 2002 arriva terzo nella sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano “Se poi mi chiami“.

Di lì a poco, pubblicherà il suo primo album “Piccoli segni“, dal quale verrà estratto il singolo “L’onda” che gli permette di arrivare primo tra le Giovani Proposte a Un disco per l’estate, a Saint Vincent. I brani dell’album sono composti interamente da Fiumara. Nel 2003 collabora con Mariella Nava, incidendo il brano “Scrivilo negli occhi“. Nello stesso anno i due intraprendono un tour live che si ripeterà anche l’anno successivo.

Nel 2006 Simone Patrizi partecipa alla terza edizione di Music Farm, reality show musicale condotto da Simona Ventura. Nel 2007 pubblica con una etichetta indipendente il singolo “Capire il senso” scritto da lui e da Fulvio Murru. Nel 2008 scrive il brano “Allegria sorvegliata” insieme a Niccolò Agliardi, canzone che verrà inserita nel disco “Da casa a casa” di quest’ultimo. Nel 2014, dopo un periodo di silenzio, registra “A parole mie” per la miniserie Braccialetti rossi.

Nel 2015 entra a far parte del gruppo Z.e.n. (zeroestensionineuronali) ed insieme al musicista Piero D’Andria pubblicano l’album “La porta stretta“, disco che vinse il Premio Lunezia. Impegnato in tour, continua a scrivere e torna nel 2025 pubblicando a luglio “prima che sia il silenzio”. Chiude l’anno rilasciando “Non aver paura mai mai” pubblicato da Suoni dall’Italia.