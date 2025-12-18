Fuori il disco d’esordio “SEXY DROGA” dei NOCRAC

Sulle piattaforme streaming e disponibile in vinile in un formato a 4 lati (A, B, C e D) il disco d’esordio “SEXY DROGA” dei NOCRAC

“SEXY DROGA” già disponibile in digitale è un disco che esplora ossessioni, dipendenze e smarrimento, camminando su un filo tra inadeguatezza e fallimento. È un album per chi cerca comprensione, non redenzione, e per chi ha vissuto la solitudine come esperienza comune.

Unendo introspezione esistenziale e ironia, l’album gioca con i cliché del concept album, offrendo una riflessione critica sulla ricerca di un senso che spesso sembra destinata a fallire. Eppure, nel fallimento, risplende la bellezza di chi continua a lottare, anche senza trovare risposte definitive. Un viaggio tra le fragilità e le contraddizioni della vita.

Le atmosfere sonore evocano un’estetica vintage, filtrata attraverso un presente instabile. I suoni morbidi e avvolgenti si mescolano a interferenze moderne, creando una reinterpretazione del passato. L’organico richiama il rock degli anni ’60/’70, con basso, batteria, chitarra, piano elettrico e tre voci a confronto. La musica gioca con la nostalgia, mescolando tragicità, autoironia e dissacrazione, e esplora le dipendenze attraverso parole, note e arrangiamenti. Corale e a più mani, inizialmente strumentale, diventa un canto che unisce preghiera e urlo. La produzione, tra techno bohémien e glitch emotivi, richiama l’introspezione di James Blake e l’ossessione dei CCCP.

Spiega la band a proposito del nuovo lavoro discografico: “Con Sexy Droga abbiamo provato a raccontare una certa condizione emotiva contemporanea senza puntare tutto sulla confessione. Abbia scritto canzoni che tengono insieme ironia e fragilità, al di là della paura di risultare incoerenti. È il nostro diario emotivo stropicciato e notturno.

Il disco nasce da una scrittura collettiva e stratificata, in cui ogni voce è anche un personaggio, e ogni brano è un frammento di qualcosa che non si ricompone per forza. Piuttosto sono scintille di realtà.

Non c’è un messaggio, c’è qualcosa che rimane sospeso tra la forma e la crepa.”

TRACKLIST “SEXY DROGA”

LATO A:

01. Insonnia

02. Tempo Perso

03. Malincoktail

04. L’unico Modo

LATO B:

05. Zebâni

06. Piove

07. Aritmia

08. Des Arts 3 AM

09. Sogno

LATO C:

10. Speakeasy (due Bloody almeno)

11. Mainstream Love

12. Al di là dei Guai

13. Amare tutto

14. Le Sei (gioventù ketamina)

LATO D:

15. Grappe Turche all’Anice

16. Amico

17. Marina Sport Miramare