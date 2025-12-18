Dopo 26 anni i Backstreet Boys ricreano il video di “I want it that way”

I Backstreet Boys ricreano il video di “I want it that way” 26 anni dopo l’originale. Sui social la clip in verticale registrata in una sola ripresa

Gli outfit bianchi, l’indimenticabile scenografia e un pezzo che è oggi un cult. I Backstreet Boys hanno ricreato il video di “I want it that way”, singolo del terzo disco “Millenium”, 26 anni dopo l’uscita della clip originale. Era, infatti, il 1999 quando il video irrompeva con le sue immagini iconiche, rimanendo un grande classico del pop di fine Anni 90, inizio 2000. Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson hanno realizzato la versione attuale, un video registrato in verticale, per celebrare il lancio degli unici concerti europei del tour “Into the Millenium Homecoming: Live in Germany”, che si svolgeranno a Düsseldorf tra settembre e ottobre 2026.

IL VIDEO GIRATO IN UNA SOLA RIPRESA

“Eravamo sul set della nostra produzione promozionale del tour – racconta la boyband su Instagram – e abbiamo iniziato a sentire davvero la nostalgia del 1999 davanti a questo aereo, in un appendiabiti nel nostro guardaroba gli abiti bianchi”. Così, “abbiamo deciso di provare a catturare questa performance in una sola ripresa alla fine di 2 giorni lunghissimi di riprese. Pensiamo che sia venuto fuori qualcosa di piuttosto magico!”. Nella sezione commenti, i fan di lunga data ringraziano per il regalo.

“I want it that way” – e l’intero album “Millenium” – segnò la consacrazione dei Backstreet Boys dopo il successo di “Backstreet’s Back” del 1997, disco trainato dai singoli “Everybody” e “As Long as You Love Me”.

