Con Rai Storia alla scoperta del castello di Chateau Gaillard

Stasera in prima serata Rai Storia racconta il castello di Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone a “a.C.d.C”
Un viaggio in Normandia alla scoperta del castello di Chateau Gaillard: lo percorre il nuovo appuntamento con “a.C.d.C.”, in onda giovedì 18 dicembre 2025 in replica alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.
Voluta per fermare l’avanzata del re di Francia Filippo Augusto in Normandia e proteggere il suo ducato, nel 1196 Riccardo Cuor di Leone Re d’Inghilterra fa costruire sulle rive della Senna questa fortezza strategica, esempio di architettura militare medievale molto avanzata per il tempo e ritenuta inespugnabile.
Con la morte del Re d’Inghilterra, l’erede al trono Giovanni Senzaterra, affida il comando del castello a Roger de Lacy. Spetterà a quest’ultimo cercare di resistere all’assedio delle truppe francesi.