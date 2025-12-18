Capodanno in piazza a Roma: al Circo Massimo Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

Capodanno 2026, a Roma si festeggia al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Il concerto, gratuito, avrà inizio alle ore 21 e chiuderà verso le 2.00 di notte con il Dj set
Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Sono questi i nomi degli artisti che la sera di Capodanno animeranno il Circo Massimo a Roma, per il concerto che avrà inizio alle ore 21 e chiuderà verso le 2.00 di notte con il Dj set. La presentazione dell’evento si è svolta nei giorni scorsi in Campidoglio con la presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di Rds, Francesca Romana D’Andrea, conduttrice di Rds, Filippo Ferraro, conduttore di Rds e Ferdinando Salzano, fondatore Friends & Partners, collegato da remoto.
“Sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti- ha dichiarato il primo cittadino- un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ormai è una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e di tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e invito tutti a partecipare. Viva il Capodanno al Circo Massimo. Questi eventi hanno un impatto anche economico e in termini di creazione di posti di lavoro molto importante e al tempo stesso consentono di fruire di musica e di avere momenti importanti, di festa, di gioia, di partecipazione gratuitamente a tantissimi cittadini. Quindi sono veramente un ottimo investimento e noi andiamo avanti su questa strada come Roma, capitale dei grandi eventi, della cultura, della musica, della partecipazione”.
Per Onorato gli artisti che saliranno sul palco “a pagamento fanno numeri impressionanti e quindi, in forma gratuita a Capodanno, arricchiscono e concludono al meglio una stagione che per il turismo di Roma sta segnando record unici. Per le romane e per i romani è un’offerta importante, non tutti possono permettersi un veglione, quindi sarà un grande concertone, un grande appuntamento che ci darà numeri nel turismo record”. L’evento, condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.
Il concerto, che si svolgerà in uno scenario unico al mondo, sarà totalmente gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di salutare insieme l’arrivo del 2026 in un luogo magico, simbolo della musica e del divertimento capitolino. Nel corso della serata non potrà mancare come sempre la musica targata Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, con le note del dj set di JJ Carrozzo che accompagnerà il pubblico del Circo Massimo fino allo speciale show di Don Cash, per continuare a celebrare il nuovo anno dopo la mezzanotte.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)