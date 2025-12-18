A “Nuovi Eroi” stasera su Rai 3 la storia di Don Massimiliano Parrella

La storia di Don Massimiliano Parrella, che lavora da sempre con ragazzi difficili, cresciuti in realtà complicate, in quartieri dove non c’è scelta, a Nuovi Eroi su Rai 3

Don Massimiliano Parrella lavora da sempre con ragazzi difficili, cresciuti in realtà complicate, in quartieri dove non c’è scelta. Per dodici anni ha gestito la parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe nel quartiere romano di Primavalle, dando vita a innumerevoli iniziative per togliere i ragazzi dalla strada, come aprire una scuola di pugilato all’interno della parrocchia o mettere in piedi una web radio per dare loro voce.

Dal 2022, in qualità di Superiore Generale dell’Opera Don Calabria, gira il mondo per aiutare chi ha bisogno. Per il suo incessante lavoro e spirito di solidarietà ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Una storia al centro di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda giovedì 18 dicembre alle 20.15 su Rai 3. A guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.