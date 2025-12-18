A “Elisir” stamani su Rai 3 la salute sessuale

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 18 dicembre, alle 10.55 su Rai 3, si parlerà di uno stato di benessere fisico, emotivo e mentale: la salute sessuale. Cosa fare per mantenerla negli anni? Farà chiarezza Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia e Sessuologia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, l’attenzione sarà concentrata sui dolci e sul momento migliore della giornata in cui consumarli. A dare indicazioni e suggerimenti sarà la dottoressa Sara Cordara, nutrizionista presso il Centro medico di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino.

Chiuderà la puntata lo spazio di “Serena…mente”, dedicato al malessere e alla malinconia che coinvolge tante persone all’approssimarsi delle festività natalizie. La dottoressa Letizia Lafuenti, psicologa al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, risponderà alle domande in studio.