“True Lies” di James Cameron stasera su Rai 2: la trama del film

Stasera su Rai 2 il film “True Lies” con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Art Malik, Eliza Dushku, Grant Heslo: la trama

Una nomination agli Oscar per i migliori effetti speciali e terza collaborazione tra Arnold Schwarzenegger e James Cameron, dopo “Terminator” e “Terminator 2: Judgment Day”, “True lies” è il film proposto da Rai 2 mercoledì 17 dicembre 2025 alle 21:20.

Harry Tasker, agente segreto sotto copertura che finge di essere un noioso venditore di computer, vive una doppia vita tra pericolose missioni e la tranquilla routine familiare. La moglie Helen, ignara della sua vera identità, comincia a cercare un’avventura che spezzi la monotonia della sua vita. Quando Harry scopre che Helen potrebbe essere coinvolta in una pericolosa cospirazione terroristica, il mondo segreto di Harry e quello domestico si scontrano in un turbinio di azione esplosiva e situazioni comiche, mettendo alla prova la sua abilità di bilanciare il lavoro di spia e la sua vita personale.

Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Art Malik, Eliza Dushku, Grant Heslov, Charlton Heston.