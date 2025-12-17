Scommesse Grande Fratello: Anita favorita su Jonas, in quota resiste Omer

Grande attesa per la finale del Grande Fratello, tornato per questa edizione alla versione “Nip”. Cinque i concorrenti ancora in lizza, le quote per le scommesse
Grande attesa per la finale del Grande Fratello, tornato per questa edizione alla versione “Nip”. Cinque i concorrenti ancora in lizza per la vittoria finale, con il verdetto che verrà svelato nella diretta tv di giovedì 18 dicembre. Coppia all’interno della casa, ma grandi rivali per la conquista del montepremi: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet e Planetwin365 è Anita la grande favorita, offerta a 1,85, seguita proprio dal suo “compagno” Jonas, proposto a 4, stessa quota di Omer. Leggermente più staccata, a 6, Giulia la prima qualificata per la finale, con Grazia a caccia di una rimonta fissata a 8 volte la posta.