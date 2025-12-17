Oroscopo di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna stasera accresce la socievolezza. Le occasioni mondane ci danno l’opportunità di sfoderare un pizzico di esibizionismo e di vanità. Con l’altra metà del cielo c’è possibilità di incontro, ma non aspettiamoci troppo e prendiamo quel che viene.
Toro
Si respira aria di ordinaria amministrazione. L’assenza temporanea della persona amata rende più onerosa la gestione della casa, manteniamo il controllo. Periodo favorevole per incontri fugaci, per chi ricerca affinità elettive, per chi ha il cuore a zonzo.
Gemelli
C’è la possibilità che la Luna in quadratura, quest’oggi, minacci di seminare discordia proprio fra le mura domestiche. Attenzione alle parole. Siamo poco socievoli, ma non chiudiamoci in casa, ci priveremmo di occasioni preziose, anche divertenti.
Cancro
Disposizione d’animo perfetta per dare inizio a qualcosa di nuovo, che fino a ora abbiamo rimandato. Pensiamo di meno e agiamo di più. Fremiamo dalla voglia di partire, possiamo fantasticare su una vacanza da sogno e iniziare a pianificarla.
Leone
Giornata ideale per trascorrere tempo di qualità in famiglia. Per staccare davvero la spina dal lavoro, è necessario evadere dalla quotidianità. L’acquisto compulsivo andrebbe evitato, nonostante la tentazione di comprare i regali di Natale sia fortissima.
Vergine
Le idee non ci mancano, e passare dalla teoria ai fatti si rivela più facile del previsto. Cerchiamo le giuste collaborazioni senza badare a spese. Siamo piuttosto insofferenti verso chi, nelle relazioni sentimentali, ci dice cosa fare e come farlo.
Bilancia
Le possibilità che una frequentazione si trasformi in qualcosa di più dipendono dalla nostra lista delle priorità: scegliamo cosa vogliamo davvero. Massima delicatezza nei rapporti con fratelli e sorelle, una battuta fraintesa può scatenare una baruffa.
Scorpione
Fioccano nuove conoscenze. Anche se solo alcune sono destinate a trasformarsi in amicizia, è comunque un’importante conferma del nostro magnetismo sociale. Faccende domestiche, studi, riflessioni e le immancabili elucubrazioni: perdiamo il pelo, ma non il vizio.
Sagittario
Brutto affare il quadrato scambiato fra la Luna e Marte. L’ambiente professionale ha l’aspetto di un campo minato, occhio a dove mettiamo i piedi. Lo scenario è più promettente di come appare, basta avere coscienza di poter contare su lampi intuitivi.
Capricorno
Ultimo giorno lavorativo della settimana all’insegna del meritato successo. Il trigono della Luna al nostro segno ci offre segnali di stima. Stiamo percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non vanifichiamo il viaggio.
Acquario
Cogliamo l’occasione per riallacciare il rapporto con qualcuno della famiglia che non vediamo da tempo. La nostra empatia è ai massimi livelli. Arte e cultura funzionano come calamite, quindi largo a mostre, concerti, film e spettacoli teatrali.
Pesci
Rimandiamo eventuali spostamenti a domani. Stando alle previsioni, l’unico viaggio possibile è quello per andare da casa al lavoro e viceversa. L’opposizione della Luna ci rende stanchi, riduciamo gli impegni mondani a favore di una serata in casa.