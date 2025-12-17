Il Tribunale di Roma annulla la multa del Garante della Privacy a Report

Il Tribunale di Roma ha annullato definitivamente la multa che il Garante della Privacy aveva inflitto a ‘Report’ nel luglio 2023 per la messa in onda di due email di Andrea Mascetti

Con una sentenza depositata ieri, 16 dicembre, il Tribunale di Roma ha annullato definitivamente la multa che il Garante della Privacy aveva inflitto a ‘Report’ nel luglio 2023 per la messa in onda due email di Andrea Mascetti nell’inchiesta ‘Vassalli, valvassori e valvassini’, inerente proprio il legale della Lega e i collegamenti con il partito. “Un’altra vittoria di Report, dell’ufficio Legale Rai e dei suoi professionisti contro i provvedimenti del Garante della Privacy. Anche in questo caso il collegio formato da Stanzione, Cerrino Ghiglia e Scorza aveva sanzionato Report in base a sensibilità politiche”, ha scritto sui social il giornalista e conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci, aggiungendo che “il tribunale di Roma ha stabilito che abbiamo semplicemente esercitato il nostro ruolo di cane da guardia della democrazia informando correttamente il su notizie di interesse pubblico. Grazie ai magistrati indipendenti. Per questo serve preservarli dalla Riforma della giustizia. Il rischio è che i magistrati diventino come il collegio dei garanti. Report tornerà presto su Garante della Privacy con delle novità. In onda domenica alle 20.30 Rai3”.

CAROTENUTO (M5S): REPORT ASSOLTA DA TRIBUNALE, ENNESIMO SCHIAFFO A GARANTE PRIVACY

“Nel silenzio assordante che sta calando sulla vicenda del Garante della Privacy, mentre ribadiamo senza giri di parole la richiesta di dimissioni per l’intero collegio, arriva un nuovo sonoro schiaffo in faccia all’Autorità. Il Tribunale assolve Report per una puntata del 2020 e smonta pezzo per pezzo l’impostazione del Garante, giudicata infondata. Non solo: il Garante viene pure condannato a pagare le spese legali. Per fortuna ci sono i tribunali, ma in generale il fatto che il giornalismo di inchiesta possa essere soffocato da un’autorità politicizzata deve avere termine. E comunque: quanto dobbiamo ancora aspettare perché Agostino Ghiglia e compagni mollino la poltrona?”. Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)