Il film “Dream Scenario” stasera su Rai 4: ecco la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Dream Scenario” con Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows stasera su Rai 4: ecco la trama

Una prima visione Tv per Rai 4 mercoledì 17 dicembre 2025. Alle 21:20 va in onda “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli, con protagonista Nicola Cage.

Paul Matthews, professore universitario e padre di famiglia, vede la sua vita sconvolta quando milioni di persone iniziano misteriosamente a sognarlo. All’inizio questa inspiegabile “epidemia onirica” lo trasforma in una celebrità improvvisa, ma ben presto le apparizioni notturne assumono un tono inquietante e minaccioso, trascinando Paul in un incubo che mette a rischio la sua reputazione e la sua esistenza.

Nel cast: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula, Dylan Baker, Kate Berlant, Lily Bird, Jessica Clement.