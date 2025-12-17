Apple Martin come mamma Gwyneth Paltrow: sul red carpet con un suo vestito del 1996

In un confronto fotografico diventato virale sui social, la somiglianza tra Apple Martin e mamma Gwyneth è ancora più evidente

Come mamma Gwyneth Paltrow nel 1996. Apple Martin, la primogenita dell’attrice e del cantautore Chris Martin dei Coldplay, ha catturato tutti i flash alla première del film “Marty Supreme” a New York. La 21enne ha regalato l’effetto deja-vu indossando un abito che l’attrice indossò per un’altra première, quella del film “Emma”. Si tratta di un long dress nero, con la schiena scoperta e scollatura rotonda, facente parte della Calvin Klein Collection.

Apple ha preso ispirazione dalla madre anche per la pettinatura, portando un elegante chignon. In un confronto fotografico diventato virale sui social, la somiglianza tra Apple e mamma Gwyneth è ancora più evidente. Studentessa di Legge all’Università Vanderbilt di Nashville, Tennessee, Apple ha confessato a Interview la sua passione per i capi che la madre conserva ancora dopo anni: “Mi intrufolo nel suo armadio e rubo piccole cose. I miei pezzi preferiti in assoluto sono i capi Calvin Klein degli anni Novanta”.

Paltrow, però, non è passata inosservata con il suo elegante abito nero di Valentino, con spacco laterale e fiocco sulla spalla. “Marty Supreme” uscirà in Italia il 22 gennaio, l’attrice è protagonista insieme a Timothée Chalamet. Anche lui ha optato per un’accompagnatrice di famiglia, portando con sé la madre

Nicole Flender.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)