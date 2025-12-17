A “Elisir” stamani su Rai 3 tutto sull’anestesia

L’anestesia, ovvero la perdita di sensibilità indotta da farmaci specifici iniettati per consentire il corretto svolgimento di un intervento chirurgico a Elisir oggi su Rai 3

L’anestesia, ovvero la perdita di sensibilità indotta da farmaci specifici iniettati per consentire il corretto svolgimento di un intervento chirurgico o di altre procedure mediche, è il tema d’apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 17 dicembre alle 10.55 su Rai 3.

Con l’aiuto del professor Ferdinando Luca Lorini, direttore di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sarà possibile comprendere come agiscono gli anestetici, quanti tipi di anestesia esistono e quando sono più indicati.

La rubrica “È vero che?” sarà dedicata alle fibre: quali sono gli alimenti che ne contengono di più? In che modo agiscono sull’apparato digerente? A fare chiarezza sarà il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Lo spazio finale sarà dedicato alla Fondazione Telethon, l’organizzazione senza scopo di lucro che raccogliere fondi per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Ospite in studio il professor Eugenio Mercuri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.