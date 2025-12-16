Ultimo appuntamento per “Sopravvissute” stasera su Rai 3

Ultimo appuntamento di stagione per “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda martedì 16 dicembre alle 23.30 su Rai 3

Ultimo appuntamento di stagione per “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda martedì 16 dicembre alle 23.30 su Rai 3. La prima parte della puntata è dedicata a Elisa, una giovane donna che nel 2014 conosce l’uomo che diventerà suo marito. Con lui costruisce una famiglia e ha due figli. Purtroppo, fin dall’inizio, non mancano segnali allarmanti: gelosia ossessiva, controllo, atteggiamenti possessivi. Nel tempo la situazione peggiora: la donna è oggetto di insulti e sfuriate da parte del coniuge. Nel 2021, dopo anni di sopportazione e paura, Elisa trova la forza di denunciare, mettendo fine a una relazione tossica e aprendo un nuovo capitolo della propria vita.

La seconda parte della puntata affronta il tema delle molestie e delle violenze sessuali in ambito medico-ospedaliero. A parlare è una donna che nell’aprile 2022 si reca in ospedale per una visita di controllo dopo essere guarita dal Covid, che le aveva lasciato qualche problema respiratorio. La donna racconta che la prestazione sanitaria inizialmente si svolge senza anomalie ma, al termine della visita, il medico le si avvicina e compie atti di violenza sessuale nei suoi confronti.

Tutto accade senza il consenso della paziente, che resta inizialmente paralizzata dall’aggressione subita. Solo dopo un lungo processo di elaborazione del trauma la donna troverà il coraggio di denunciare il medico.

A commentare in studio sarà presente la criminologa Margherita Carlini.

“Sopravvissute” è un programma di Matilde D’Errico, realizzato con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.