Ultima puntata per “Amore Criminale” stasera su Rai 3

Con la storia del femminicidio di Elisa Bravi, uccisa dall’ex marito nella loro abitazione mentre le due figlie piccole erano in casa, si chiude la stagione di “Amore Criminale – Storie di femminicidio”, il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda martedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai 3.

La coppia viveva in provincia di Ravenna. All’apparenza la loro relazione era quella tra due persone molto unite. In realtà il rapporto era in forte crisi. L’uomo era geloso e possessivo e ossessionava la moglie da tempo. Era convinto che la donna lo tradisse. Una gelosia malata, la sua, accompagnata da un senso di frustrazione. Elisa verrà strangolata in casa. La storia sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con interviste, immagini di repertorio e ricostruzioni in fiction.

“Amore Criminale – Storie di femminicidio” è un programma realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.