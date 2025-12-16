Su Rai 1 Sandokan con “Morte di un pirata” e “Il prezzo della riscossa”: la trama

Stasera su Rai 1 torna “Sandokan”. La trama degli episodi “Morte di un pirata” e “Il prezzo della riscossa” della serie evento con Can Yaman

“Sandokan”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction torna lunedì 15 dicembre 2025 su Rai 1 e su Tivùsat, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Nell’episodio 7 “Morte di un pirata”, Sandokan si trova faccia a faccia con il Sultano. Nel frattempo, Marianna deve fare i conti con suo padre e prendere una decisione su Brooke. Ma quando scopre che Sandokan è in pericolo, torna a interrogarsi sui suoi sentimenti per lui. Intanto, Yanez si trova a sua volta a decidere quale sarà il suo destino.

A seguire nell’episodio 8 “Il prezzo della riscossa”, fra tradimenti e impensabili alleanze, Brooke mette in atto le sue macchinazioni per prendere il potere e conquistare Marianna, mentre Sandokan e Yanez si preparano alla battaglia finale per la libertà. Uno scontro che deciderà il futuro di tutti e che darà vita alla leggenda della Tigre della Malesia.