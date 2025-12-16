Stasera su Rai 3 “Nuovi Eroi” racconta Tarcisio Senzacqua

Nel nuovo appuntamento con “Nuovi Eroi”, in onda martedì 16 dicembre alle 20.15 su Rai 3, protagonista sarà la storia di Tarcisio Senzacqua

Nel nuovo appuntamento con “Nuovi Eroi”, in onda martedì 16 dicembre alle 20.15 su Rai 3, protagonista sarà la storia di Tarcisio Senzacqua: un piccolo imprenditore a capo di un’azienda con 15 dipendenti, specializzata in impianti di trasformazione agroalimentare esportati in molti paesi del mondo.

La sua impresa organizza anche corsi per ingegneri e operatori che dovranno utilizzare gli impianti nel proprio paese e proprio durante uno di questi periodi di formazione un tirocinante congolese inizia ad accusare fortissimi mal di testa. Le visite rivelano una massa nel cervello e il giovane deve subito essere operato.

Purtroppo, la sua assicurazione medica è scaduta, ma Tarcisio senza pensarci un attimo decide di pagare tutte le spese mediche, salvandogli la vita. Questo atto di grande altruismo è valso a Tarcisio l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.