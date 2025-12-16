Stasera su Rai 2 NCIS Sydney con gli episodi 7 e 8: la trama

Tra indagini, misteri e colpi di scena torna anche stasera la serie televisiva “NCIS Sydney” con gli episodi “In trappola” e “Bionda ambizione”: la trama
Tra colpi di scena, legami sempre più profondi e un ritmo che non concede tregua, un nuovo tassello del mosaico investigativo australiano a “NCIS – Sidney”, in onda con il terzo appuntamento martedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai 2.
Nell’episodio 7 “In trappola”, un ricercatore della Marina USA viene trovato morto in un bunker sotterraneo segreto. Durante l’indagine, parte della squadra rimane intrappolata all’interno con ossigeno limitato, mentre gli altri membri corrono contro il tempo per salvarli.
Nell’episodio 8 “Bionda ambizione”, il figlio di JD, Jack, viene rapito durante la sua festa di compleanno da un assassino internazionale. Il rapitore chiede il rilascio di un criminale detenuto dall’NCIS, costringendo la squadra a una corsa contro il tempo.