Qatar gate, revocata l’immunità ad Alessandra Moretti. Lei: “Voto condizionato da strategie elettorali, sono amareggiata”. Il parlamento europeo ha invece confermato l’immunità per Elisabetta Gualmini
Sì alla revoca dell’immunità per l’eurodeputata dem Alessandra Moretti: il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità per Moretti nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, lo scandalo che nel 2022 ha fatto emergere corruzione e riciclaggio dietro alcune scelte di membri del Parlamento europeo rispetto alla scelta di tutelare gli interessi del Qatar.
Hanno votato a favore della revoca dell’immunità a Moretti in 497, 139 erano contrari e 15 si sono astenuti. All’interno dello stesso contesto, è stata invece confermata l’immunità per Elisabetta Gualmini (382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti).
MORETTI: “SONO AMAREGGIATA MA VADO AVANTI”
“Il parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire, perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali. Non sono preoccupata dell’impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse ,ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull’indipendenza del Parlamento. L’immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio della sue essenziali funzioni. Ringrazio il mio gruppo e i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno che sto ricevendo, continuerò a fare il mio lavoro a testa alta”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.
