Oroscopo di oggi, martedì 16 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 16 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Senza appoggi e fortunatamente anche senza detrattori, in pratica un giovedì tutto da vivere: a noi la facoltà di indirizzarlo dove desideriamo. Il cuore sembra tacere, ma l’amico a quattro zampe, compagno fidato, ci accoglie festoso come sempre.
Toro
La Luna in Vergine ci invita a scommettere su nuovi investimenti. Si tratta di informazioni non ancora chiare, ma che dobbiamo studiare bene. Sorprese e soluzioni inaspettate arrivano a colorare la giornata. L’irrazionale a volte batte la logica.
Gemelli
La Luna in quadratura ci tiene inchiodati alla scrivania, alle prese con non poche scartoffie. L’unica consolazione è che l’impegno viene ben ripagato. Clima domestico raffreddato da improvvisi rovesci. Cose che capitano, la perfezione non è di questo mondo.
Cancro
Atmosfera ideale per concederci un’ora di permesso, ritemprarci a contatto con la natura, praticare attività fisica o coccolarci con bagni termali. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace, favorendo il rilancio dell’intesa sia in casa sia al lavoro.
Leone
La marcata attitudine da stacanovisti impone che prima del piacere venga il dovere: ci attendono documenti da sistemare o qualche noiosa incombenza. Se l’isolamento non è motivato dal bisogno di riflettere, non ha alcun senso escludere chi ci vuole bene.
Vergine
Ottime premesse per l’attività, specialmente se svolta con spirito di collaborazione. Archiviamo i motivi di disaccordo e procediamo a vele spiegate. Rapidi ed efficienti nell’agire, ci accingiamo a fare ordine fisico e mentale. Gettiamo nel cestino il superfluo.
Bilancia
Con la determinazione, il quotidiano procede trascinandosi dietro soddisfazioni e conferme. Un viaggio può aprire nuove prospettive professionali. Una mano dal cielo arriva a toglierci dagli impicci, ribadendo il principio che non dobbiamo mai disperare
Scorpione
Giornata appagante dal punto di vista sentimentale. Intesa di coppia alimentata da interessi comuni, che rafforzano anche i legami più datati. Grandi pulizie domestiche, poi nel pomeriggio un giro per negozi in vista delle prossime festività.
Sagittario
La Luna in quadratura porta insofferenza, cui si aggiunge Nettuno, seminatore di imprevisti. Fatichiamo a trovare soluzioni e accumuliamo tensione. Cercasi metodo, ordine e senso pratico. Afferriamoli al volo se li avvistiamo, oggi ne abbiamo urgenza.
Capricorno
Il trigono della Luna in Vergine è il miglior toccasana per sciogliere molti nodi pratici, che turbano la tranquillità e la stabilità emotiva. Predomina quest’oggi l’aspetto rassicurante dell’abitudinarietà: tutto è ben in ordine, al proprio posto.
Acquario
Grazie a una buona dose di pragmatismo, lavorare non ci pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi che promettono sonore ricompense. Ci attendono rassicurazioni da parte del gruppo: un gagliardetto da appendere al petto per sentirci stimati.
Pesci
Con la Luna in opposizione, fatichiamo a offrire il meglio di noi stessi. Puntiamo su quello che la quotidianità ci propina, valorizzandolo. L’amore è una cosa magnifica, ma diviene necessaria un’idea brillante per evitare che si areni nella noia.