Mike Orange nelle radio e online con “Una sera”

Mike Orange pubblica “Una sera”, nuovo video e singolo, ultimo capitolo prima dell’uscita del nuovo EP “Aranciata Amara”, in arrivo a inizio 2026

Un poliedrico Mike Orange presta il viso a (molti) personaggi di un clip che sa di sorrisi e di quotidianità, girato per le strade di Norma (Latina).

Al centro del brano c’è un incontro, una nuova conoscenza, uno sguardo verso un futuro che forse però, durerà soltanto “Una sera”. Ma non per questo è il caso di lasciarsi scappare l’occasione di stare bene insieme.

“Quella botta in testa che ti sveglia – spiega Mike Orange -. È così che nasce questa canzone: da un momento difficile, in cui qualcosa ti scuote e ti fa vedere tutto con occhi nuovi. Un piccolo risveglio, una leggerezza ritrovata. Il ritmo accenna alla bossanova, come se fosse stata scritta sulla riva del mare, a mezzogiorno, con il sole alto e il cuore aperto. È il racconto di un incontro bellissimo, forse destinato a durare solo una sera. Ma va bene così, perché domani si torna alla vita di sempre, al lavoro, ai pensieri. Eppure, per un attimo, tutto è stato perfetto. Questa è la canzone più spensierata dell’EP, scritta per essere leggera, per far sorridere anche solo per tre minuti”.

Crediti del video

Regia: Maurizio Carraro

Montaggio: Isabella Feudo

Fotografia e riprese: Enrico De Diviitis

Attrice: Martina Deputato

Chi è MIKE ORANGE

Mike Orange è il nome d’arte di Michele Arancio, le cui radici affondano nel punk rock, per ascolti e esperienze musicali. Mike Orange arriva dalla provincia di Milano, precisamente nella zona est nella zona di confine tra Milano e Bergamo, ma si sente di tutte perché la provincia è uno stato mentale.

Dopo i primi singoli, “Parigi Berlino Ritorno” e “#15agosto”, che permette a Mike di partecipare a molti eventi anche di rilevanza nazionale (Sanremo Rock, Festival di San Nolo) nel febbraio 2021 esce il primo EP del progetto, “Arancio” (MPC Records). Composto da 5 tracce, definisce meglio il suono dell’artista e raccoglie numerose recensioni dalle testate di settore (Rockit, Indie-Zone, TRAKS), interviste e nell’estate 2021 il cantautore affronta un tour di una settimana in centro Italia, tra il Lazio e le Marche.

Nel 2022 il brano “Segrate” vince il premio social al Green Music Contest di Alba (CN). Nel 2023 esce il primo disco ufficiale, dal nome “Sensibile” che riceve numerose critiche positive per la crescita artistica del progetto. Rockit lo definisce un vero e proprio “salto di qualità”. La rivista Indie-zone lo definisce uno dei migliori dischi dell’anno. Nello stesso anno partecipa al concorso “Autori al Centro” della città di Scansano (GR) con il brano “Parco” e si aggiudica il premio “Miglior melodia”.

Questa uscita discografica (Loopstudio) segna dei traguardi importanti per quanto riguarda i concerti. Il cantautore gira letteralmente l’Italia. Il 2024 e 2025 sono anni di nuove creazioni, collaborazioni (con Il Re Tarantola e il cantautore pontino Gabriele Graziani) e di concerti in giro per tutta l’Italia, da Udine (novembre 2024) alla Puglia (aprile 2024). Solo nel 2024 Mike Orange riesce a raggiungere l’obiettivo di 40 concerti in un solo anno solare, segno che la sua opera è molto apprezzata.

Nel 2025 Mike Orange comincia un podcast su YouTube che si chiama “Un disco alla volta” dove ogni volta, con l’aiuto di un ospite si parla di come si fanno i dischi.

A inizio 2026 ci sarà l’uscita dell’EP “Aranciata Amara”, cinque nuove canzoni in cui il cantautore milanese riesce definitivamente a mettere a punto la propria visione della canzone pop.