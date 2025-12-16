Inverno a Bressanone: la Plose, il mercatino di Natale e il Light and Music Show 2025

Bressanone, o Brixen se si usa la denominazione in tedesco, è una città di origine medievale, la più antica della regione storica del Tirolo secondo alcune fonti. Durante la stagione invernale, questa incantevole località dell’Alto Adige, è una destinazione ideale per chi vuole organizzare una vacanza che combini attività sciistiche, aspetti culturali e atmosfera natalizia.

Gli appassionati di sport invernali hanno qui a disposizione l’attrezzato comprensorio sciistico della Plose e, inoltre, oltre a godersi il bellissimo centro storico cittadino, avranno la possibilità di visitare il tradizionale mercatino di Natale, per non parlare del suggestivo Light and Music Show 2025, in cui gli artisti francesi delle luci Spectaculaires hanno collaborato con il leggendario musicista Giorgio Moroder per dare vita a uno spettacolo immersivo completamente nuovo.

1. Dove soggiornare?

L’organizzazione della tua vacanza non può che cominciare dalla ricerca della struttura di soggiorno. Cerchi un hotel a Bressanone centro? Clicca qui e potrai analizzare nel dettaglio le offerte dell’Adler Historic Guesthouse, un hotel 4 stelle che si trova proprio in pieno centro cittadino. Tra i servizi proposti si ricordano una SPA con due saune, una rooftop pool (piscina sul tetto), un’area fitness, wi-fi gratuito e BrixenCard, colazione gourmet. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica potrai scegliere tra il ristorante Oste scuro, accogliente e tradizionale, e il Vitis, informale, ma raffinato. Inoltre avrai la possibilità di gustare un caffè o un aperitivo all’Adler cafè.

2.Il centro storico della città

Bressanone è un’antica città vescovile, capoluogo amministrativo e culturale della Valle Isarco. Nel suo bellissimo centro storico spicca Piazza del Duomo, dove si trova il Duomo di Santa Maria Assunta e San Cassiano, edificato nel X secolo; bellissimo è il chiostro, caratterizzato da uno stupendo ciclo di affreschi.

Di grande valore storico è il Palazzo Vescovile, che ha al suo interno il Museo Diocesano, dove è possibile ammirare un’eccezionale collezione di presepi.

Vale ovviamente la pena di passeggiare lungo la via dei Portici Maggiori e la via dei Portici Minori, così potrai fare shopping e ammirare edifici risalenti al XV e al XVI secolo.

3. Le attività invernali a Bressanone

L’area sciistica della Plose si trova a circa 7 km dal centro di Bressanone e potrai raggiungerla in pochi minuti. Il comprensorio ha aperto i battenti il 5 dicembre 2025 e resterà aperto fino al 6 aprile 2026. A disposizione avrai circa 42 chilometri di piste e potrai scegliere tra piste facili, medie e difficili.

Se ami lo slittino non puoi perdere la pista RudiRun 9.0, lunga ben 9 km. Se invece vuoi pattinare, potrai recarti al palaghiaccio di Bressanone.

4.Il mercatino di Natale e il Light & Music Show 2025

Il mercatino di Natale di Bressanone è iniziato il 28 novembre 2025 e terminerà il 6 gennaio 2026. L’atmosfera in città è magica grazie alle luci, alla musica e alle decorazioni natalizie. Negli stand gastronomici potrai gustare le specialità del territorio tirolese, mentre in quelli artigianali potrai acquistare i regali per amici e familiari.

Altro evento atteso è il Light & Music Show che quest’anno porta qualcosa di speciale: gli artisti delle luci francesi Spectaculaires hanno collaborato con Giorgio Moroder, leggenda della musica, per creare uno spettacolo immersivo e suggestivo.

Non ti resta che preparare le valigie e partire perché Bressanone ti sta aspettando!