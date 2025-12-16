Il Riformismo a “Un’epoca nuova” in prima serata su Rai Storia

“Un’epoca nuova” in onda martedì 16 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. A seguire “Nel secolo breve” presenta “Indira Gandhi. La donna di acciaio”

Gli anni 60 pongono le basi di un cambiamento che prospetta grandi riforme economiche e sociali. E’ il decennio della rinascita, della rincorsa al benessere dopo gli anni durissimi della ricostruzione postbellica. L’Italia è la cerniera geografica tra gli equilibri delle due potenze: quella Americana e quella Sovietica.

E la politica è stretta tra le pulsioni conservatrici e le forze del grande sostegno popolare che chiedono il cambiamento. La nuova frontiera del Presidente Americano Kennedy e l’apertura del Concilio Vaticano II saranno processi irreversibili, con cui la politica e le forze sociali dovranno necessariamente confrontarsi. In questa puntata di “Un’epoca nuova” in onda martedì 16 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai Storia, interverranno Umberto Gentiloni e Daniela Saronsella e i giovane divulgatore storico Guido Damini. Puntata di Gianluca Miligi e Andrea Orbicciani.

A seguire “Nel secolo breve” presenta “Indira Gandhi. La donna di acciaio”. La vita e la morte di Indira Gandhi, alla guida dell’India dal 1966 al 1984, sono raccontati in questo documentario che vuole riportare alla luce una delle figure più complesse e interessanti della nostra contemporaneità. Alla guida della democrazia più popolosa del mondo infatti Indira Gandhi guida il paese verso la modernità ma ne affronta anche le immense contraddizioni: carestie e tensioni religiose che porteranno alla sua morte per mano delle sue guardie del corpo Sick il 31 ottobre 1984.