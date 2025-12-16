Il forte vento fa cadere la copia della Statua della libertà in Brasile

Il fortissimo vento ha fatto crollare, nel Sud del Brasile, una gigantesca statua che era la copia della statua della libertà: è successo a Guaíba, nello stato del Rio Grande do Sul

Il fortissimo vento ha fatto crollare, nel Sud del Brasile, una gigantesca statua che era la copia della statua della libertà: è successo a Guaíba, nello stato del Rio Grande do Sul. A crollare, senza per fortuna travolgere nessuno, è stata una replica della Statua della Libertà alta circa 35 metri: era composta da una statua di circa 24 metri che si trovava su un piedistallo alto 11 metri. Il forte vento l’ha fatta oscillare e alla fine la statua si è staccata dalla base ed è crollata al suolo. C’è un video che immortala l’esatto momento del crollo: in poche ore è diventato virale.

Dopo il crollo, l’area è stata isolata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Nella regione resta attiva l’allerta meteo, mentre sono in corso verifiche tecniche sulle cause del cedimento e sull’impatto del vento sulle strutture esposte.

