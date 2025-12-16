Il film western “Rio Lobo” stasera su Rai 5: ecco la trama

Stasera su Rai 5 il western “Rio Lobo”, l’ultimo film diretto da Howard Hawks, noto anche per la sua lunga collaborazione con John Wayne: la trama
Un ex colonnello dell’Unione, dopo la Guerra Civile Americana, si allea con alcuni amici per rintracciare i traditori che hanno venduto informazioni ai Confederati, portando a una rapina a un treno d’oro. Mentre intraprendono la loro missione di vendetta, si trovano coinvolti in un piccolo villaggio del Texas, dove scoprono un ulteriore intrigo che li costringerà a confrontarsi con un potente e corrotto latifondista.
E’ la trama del film “Rio Lobo” che Rai 5 propone martedì 16 dicembre 2025 alle 21:30. Nel cast: John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neill, Jack Elam.