Il film “Primo amore” con Ugo Tognazzi e Ornella Muti in seconda serata su Rai 5: la trama

Stasera in seconda serata su Rai 5 “Primo amore” con Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Mario Del Monaco, Caterina Boratto: la trama

E’ il film “Primo amore” di Dino Risi la proposta di Rai 5 per la seconda serata di martedì 26 dicembre 2025 alle 23:00. Ugo Cremonesi, detto “Picchio”, ex comico di varietà ormai senza lavoro, viene ricoverato in una casa di riposo per artisti anziani. Qui conosce Renata, giovane e affascinante ragazza che lavora come cameriera, e tra i due nasce un rapporto intenso e ambiguo, che mette a confronto la malinconia di un uomo al tramonto della vita e la vitalità di una donna all’inizio del suo percorso

Nel cast: Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Mario Del Monaco, Caterina Boratto.