I leader europei con Trump per una forza multinazionale in Ucraina

“Impegno con Trump per una forza multinazionale in Ucraina. Produttivi i colloqui di Berlino”. Per Umerov sono stati compiuti “veri progressi”. Ma il nodo dei territori contestati resta irrisolto

Si sono conclusi a Berlino i colloqui tra le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti, dedicati alle prospettive di un possibile processo di pace con la Russia. A confermarlo è stato l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dai media internazionali.

Da parte ucraina il bilancio ufficiale è positivo. Il capo negoziatore di Kiev ha parlato sui social di incontri “costruttivi e produttivi”, mentre Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, ha dichiarato che sono stati compiuti “veri progressi” nella ricerca di un accordo di pace duraturo. Secondo Umerov, la delegazione statunitense, guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner, starebbe lavorando “in modo estremamente costruttivo” per favorire una soluzione negoziata.

Dietro le dichiarazioni concilianti, tuttavia, resta irrisolto il principale punto di frizione. Secondo un funzionario informato sui colloqui, citato dall’AFP, Washington continuerebbe a ritenere necessaria la rinuncia ucraina al controllo delle regioni orientali di Donetsk e Luhansk come condizione per avviare negoziati di pace con Mosca.

Una richiesta che Kiev respinge apertamente. L’Ucraina non intende ritirare le proprie truppe dal Donbass, un’area che la Russia non è riuscita a conquistare completamente dall’inizio dell’invasione su larga scala nel febbraio 2022. “Putin vuole il territorio”, ha affermato la fonte, sottolineando come la posizione americana su questo punto venga percepita a Kiev come sorprendentemente allineata a quella russa.

“È chiaro che non tutte le questioni sono facili. Alcune sono molto difficili, come quella territoriale”, ha commentato Volodymyr Zelensky a Berlino con Friedrich Merz. “È importante che tutti lavoriamo per affrontarle in modo leale. Ci sono posizioni ancora diverse, lo dico in modo franco, ma tutti sono disposti a lavorare in modo costruttivo per trovare soluzioni”. “Non sono dell’idea che siano loro a pretendere questo da noi”, ha poi detto a proposito della richiesta “americana” che l’Ucraina rinunci al Donbass. “Sono le richieste dei russi non degli americani, e sono state trasmesse dagli americani”.

I leader europei riuniti a Berlino “hanno accolto con favore i significativi progressi compiuti dal presidente Trump nei suoi sforzi per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Hanno inoltre accolto con favore la stretta collaborazione tra i team del presidente Zelensky e del presidente Trump, nonché i team europei, negli ultimi giorni e settimane. Hanno convenuto di collaborare con il presidente Trump e il presidente Zelensky per raggiungere una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea. I leader hanno apprezzato la forte convergenza tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa.

In una dichiarazione congiunta “i leader hanno convenuto che garantire la sicurezza, la sovranità e la prosperità dell’Ucraina è fondamentale per una più ampia sicurezza euro-atlantica. Hanno affermato chiaramente che l’Ucraina e il suo popolo meritano un futuro prospero, indipendente e sovrano, libero dal timore di future aggressioni da parte della Russia. Sia i leader statunitensi che quelli europei si sono impegnati a collaborare per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica dell’Ucraina nel contesto di un accordo per porre fine alla guerra. Ciò includerebbe gli impegni a: Fornire un sostegno costante e significativo all’Ucraina per la costituzione delle sue forze armate, che dovrebbero rimanere a un livello di pace di 800.000 unità per poter scoraggiare i conflitti e difendere il territorio ucraino.

Una “forza multinazionale ucraina” guidata dall’Europa, composta da contributi di nazioni disposte a partecipare nel quadro della Coalizione dei Volenterosi e sostenuta dagli Stati Uniti. Essa contribuirà alla rigenerazione delle forze ucraine, alla sicurezza dei cieli ucraini e alla maggiore sicurezza dei mari, anche attraverso operazioni all’interno dell’Ucraina. Un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti con partecipazione internazionale per fornire un allarme tempestivo di eventuali attacchi futuri e attribuire e rispondere a eventuali violazioni, insieme a un meccanismo di risoluzione dei conflitti per lavorare su azioni reciproche di deescalation che possano essere intraprese a vantaggio di tutte le parti. Un impegno giuridicamente vincolante, soggetto alle procedure nazionali, ad adottare misure per ripristinare la pace e la sicurezza in caso di un futuro attacco armato. Tali misure possono includere l’uso della forza armata, l’assistenza in materia di intelligence e logistica, azioni economiche e diplomatiche Investire nella prosperità futura dell’Ucraina, anche mettendo a disposizione risorse ingenti per la ripresa e la ricostruzione, accordi commerciali reciprocamente vantaggiosi e tenendo conto della necessità che la Russia risarcisca l’Ucraina per i danni causati. In questo senso, i beni sovrani russi nell’Unione europea sono stati immobilizzati. Sostenere con forza l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

I leader hanno espresso “il loro sostegno al presidente Zelensky e hanno concordato di appoggiare qualsiasi decisione egli prenderà in merito a questioni specifiche riguardanti l’Ucraina. Hanno ribadito che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. Le decisioni sul territorio spettano al popolo ucraino, una volta che saranno state messe in atto solide garanzie di sicurezza. Hanno convenuto che alcune questioni dovranno essere risolte nelle fasi finali dei negoziati. Hanno sottolineato che sosterranno il presidente Zelensky nel consultare il suo popolo, se necessario. Hanno chiarito che, come in qualsiasi accordo, nulla è concordato finché tutto non è concordato e che tutte le parti devono lavorare intensamente per trovare una soluzione che possa garantire una fine duratura ai combattimenti. Hanno inoltre chiarito che qualsiasi accordo dovrebbe proteggere la sicurezza e l’unità a lungo termine dell’area euro-atlantica e il ruolo della NATO nel fornire una forte deterrenza. Hanno affermato che qualsiasi elemento che riguardi l’UE e la NATO sarà discusso rispettivamente tra i membri dell’UE e della NATO. Spetta ora alla Russia dimostrare la volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del presidente Trump e dimostrando il proprio impegno a porre fine ai combattimenti accettando un cessate il fuoco.

I leader hanno convenuto di continuare ad aumentare la pressione sulla Russia per indurre Mosca a negoziare seriamente. Si sono tutti impegnati a lavorare per ottenere rapidi ulteriori progressi nei prossimi giorni e settimane al fine di concludere e approvare congiuntamente un accordo per una pace duratura. Hanno ribadito il loro forte sostegno al presidente Zelensky e al popolo ucraino nella loro lotta contro l’invasione illegale della Russia e nel raggiungimento di una pace giusta e duratura. La presente dichiarazione rimane aperta all’adesione di altri paesi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)